50 مدرعة عسكرية تنقل وحدات من "الكوماندوز" التركية إلى الحدود مع سوريا (صور)
أفادت وكالة "الأناضول" التركية شبه الرسمية بأن أنقرة عززت وحداتها العسكرية المتمركزة عند حدود سوريا بعناصر للقوات الخاصة "الكوماندوز".
وأكدت الوكالة اليوم الجمعة أن الجيش التركي أرسل إلى المناطق الحدودية في ولاية هاتاي تعزيزات تضم 50 مدرعة تقل عناصر لوحدات "الكوماندوز".
ونقلت الوكالة عن مصادر عسكرية قولها إن هذه التعزيزات جاءت إلى المنطقة بهدف توزيعها على الوحدات المتمركزة على طول الشريط الحدودي مع سوريا.
#الجيش_التركي يعزز وحداته قرب سوريا بقوات "#كوماندوز"— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) 31 мая 2019 г.
50 مدرعة عسكرية نقلت قوات "الكوماندوز" من مختلف المناطق التركية إلى ولاية #هطاي الحدوديةhttps://t.co/NmhPoYoHWupic.twitter.com/ozgdmA3Emb
وجاءت هذه التطورات على خلفية إعادة التصعيد في حدة التوتر بشمال غربي سوريا، وخاصة بمحافظة إدلب الخاضعة في الغالب لسيطرة "هيئة تحرير الشام" التي تشكل "جبهة النصرة" الإرهابية عمودها الفقري.
كما خسر الجيش التركي أحد ضباطه أوائل الشهر الجاري جراء هجوم للمسلحين الأكراد في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي.
المصدر: الأناضول