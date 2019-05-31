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السعودية تعرض "حقائق في دقائق" ضد إيران! (صور)

أخبار العالم العربي

السعودية تعرض
spa.gov.sa
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عرضت السعودية على القادة والزعماء ورؤساء الوفود المشاركين في القمم الثلاث بمكة، نماذج من الصواريخ الباليستية والأسلحة والمعدات الإيرانية التي يستخدمها الحوثيون ضد المملكة.

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وقالت وكالة الأنباء السعودية بهذا الشأن إن زعماء وقادة وفود 56 دولة مشاركة في القمم الخليجية والعربية والإسلامية اطلعوا على "نماذج الصواريخ الباليستية والمعدات والأسلحة الإيرانية التي استخدمتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في استهداف المملكة العربية السعودية".

وأقامت السلطات السعودية معرضا بهذا الخصوص في الصالة الملكية بمطار الملك عبد العزيز في مدينة جدة بعنوان "حقائق في دقائق".

السعودية تعرض
spa.gov.sa

السعودية تعرض
spa.gov.sa

وتضمن المعرض تحديدا، وفق الوكالة الرسمية السعودية، نماذج من الصواريخ الباليستية الإيرانية من نوع "قيام"، والطائرات بدون طيار الإيرانية من نوع "أبابيل"، والزوارق المفخخة والمسيرة عن بعد، وقاذفات "آر بي جي"، ونواظير بصرية للرصد إيرانية الصنع، وتضمن كذلك صاروخا مضادا للدروع إيراني الصنع يسمى "دهلوي".

السعودية تعرض
spa.gov.sa

ووضعت في المعرض شاشة عرض تلفزيونية، عرضت من خلالها "الأدلة المادية بتورط النظام الإيراني بتزويد هذه الأسلحة للمليشيات الحوثية الإرهابية".

المصدر: واس

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