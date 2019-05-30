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السيسي يعاين بقايا صواريخ استهدفت السعودية

أخبار العالم العربي

السيسي يعاين بقايا صواريخ استهدفت السعودية
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السيسي يشاهد الصواريخ
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عاين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بقايا صواريخ حوثية أطلقت من اليمن على السعودية، بحسبما جاء في تقرير التلفزيون الرسمي المصري.

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واستمع السيسي إلى شرح مفصل من العقيد تركي المالكي المتحدث باسم قوات التحالف العربي، إلى "تفاصيل الهجمات الحوثية".

ووصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى جدة اليوم الخميس، للمشاركة في القمتين العربية والإسلامية في مكة المكرمة.

ووفقا للرئاسة المصرية تأتي مشاركة الرئيس المصري، في القمتين العربية والإسلامية "في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع جميع الدول الأعضاء في المنظمتين في العالمين العربي والإسلامي، والمساهمة بفعالية في جهود تعزيز آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية والإسلامية".

وأضافت الرئاسة المصرية أن القمة الإسلامية الحالية تنعقد تحت شعار "يدا بيد نحو المستقبل"، ومن المقرر أن يستعرض خلالها الرئيس المصري في كلمته سبل بلورة موقف موحد تجاه القضايا والأحداث الجارية في العالم الإسلامي، وفي مقدمتها مكافحة الفكر المتطرف، وكذلك التصدي لنشر خطاب التمييز والكراهية ضد المسلمين.

المصدر: وكالات

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