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بيان من الرئاسة المصرية بخصوص مشاركة السيسي في قمم مكة

أخبار العالم العربي

بيان من الرئاسة المصرية بخصوص مشاركة السيسي في قمم مكة
Reuters Amr Abdallah Dalsh
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيشارك في كل من القمة العربية الطارئة، والقمة العادية لمنظمة التعاون الإسلامي، اللتين ستعقدان بمكة المكرمة اليوم وغدا.

وأضاف المتحدث بسام راضي، أن مشاركة السيسي بالقمتين العربية والإسلامية "تأتي في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع جميع الدول الأعضاء في المنظمتين بالعالمين العربي والإسلامي، والمساهمة بفعالية في جهود تعزيز آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية والإسلامية".

يتبع...

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