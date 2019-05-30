لأول مرة منذ بدء معركة طرابلس.. وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره من حكومة الوفاق الليبية

استقبل وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف في جدة مساء الخميس نظيره من حكومة الوفاق الليبية في طرابلس المعترف بها دوليا محمد الطاهر سيالة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" في خبر مقتضب نشرته الليلة الماضية بأن الاجتماع الذي عقد في قصر المؤتمرات تناول "العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين"، بالإضافة إلى المواضيع المدرجة على جدول أعمال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامية والذي استضافته جدة أمس.

من جانبها، لم تعلق وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق الليبية على الاجتماع الذي يعد الأول من نوعه منذ بدء قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر أوائل أبريل الماضي زحفها نحو العاصمة طرابلس الخاضعة لسيطرة حكومة الوفاق.

وتعد السعودية من أكبر الداعمين الإقليميين لـ"الجيش الوطني الليبي"، والتقى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز حفتر أثناء زيارته إلى الرياض في 27 مارس، قبل أيام معدودة من بدء تقدم قواته نحو العاصمة.

المصدر: واس + RT