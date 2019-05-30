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رئيس أركان الجيش المصري يأمر الجنود في سيناء بـ"اليقظة للتصدي لتهديدات محتملة"

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رئيس أركان الجيش المصري يأمر الجنود في سيناء بـ
Sputnik
الجيش المصري
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تفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد، حواجز أمنية شمال ووسط سيناء، خلال زيارته لقوات التأمين هناك المختصة بالقضاء على العناصر المسلحة.

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وتابع رئيس أركان حرب الجيش المصري مراحل سير العمليات العسكرية وإجراءات التأمين من مركز العمليات الدائم في قطاع تأمين شمال سيناء.

كما أكد الفريق محمد فريد "ثقة القيادة السياسية المصرية والقيادة العسكرية في قدرة مقاتلي شمال ووسط سيناء على تنفيذ مهامهم بكل قوة وأمانة"، مشددا على "ضرورة الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية للتصدي لكافة التهديدات والمواقف العدائية المحتملة".

والتقى أيضا الفريق محمد فريد عددا من مقاتلي شرق القناة والجيش الثالث الميداني وسط سيناء.

المصدر: الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة

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