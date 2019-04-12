الجيش المصري يؤكد استعداد جنوده واستمرار تزويدهم بأحدث الأسلحة

أنهت القوات المسلحة المصرية مناورة "بدر-2019"، والتي نفذتها وحدات من الجيش الثالث الميداني بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للجيش المصري.

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وشهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد، المرحلة الختامية للمناورة، التي تأتي في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وتضمنت المرحلة تنسيق الجهود بين عناصر المشاة والمدرعات مع عناصر من القوات المظلية للسيطرة على خط حيوي وتأمينه، حيث أكد رئيس أركان حرب الجيش المصري نجاح المناورة وقدرة واستعداد جنود القوات المسلحة للدفاع عن أمن مصر القومي على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

وأشار الفريق إلى أن الجيش مستمر في بناء المقاتلين علميا ومهاريا مع تطوير إمكاناتهم وقدراتهم القتالية والإدارية، وفقا لأحدث نظم التسليح في العالم.

المصدر: RT