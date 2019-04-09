شهد وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي، المرحلة الرئيسية للمناورة "بدر 2019"، مع الرماية بالذخيرة الحية التي تنفذها وحدات من الجيش الثالث الميداني.

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وينفذ الجيش الثالث الميداني التدريبات بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة المصرية، والتي تستمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة وتزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بأعياد تحرير سيناء .

ونفذت المناورة لتحقيق المهام المخطط لها، كما تضمنت المرحلة إدارة أعمال القتال لتطوير الهجوم بمعاونة عناصر من القوات الجوية التي نفذت طلعات، للاستطلاع والتأمين والمعاونة، لدعم أعمال قتال القوات القائمة بالهجوم، وتحت ستر الوقاية المحققة لوسائل وأسلحة الدفاع الجوي، وبمساندة المدفعية لتدمير الاحتياطات وإرباك وتدمير مراكز القيادة والسيطرة المعادية.

ثم قامت العناصر المدرعة والمشاة الميكانيكية بتطوير الهجوم واختراق الدفاعات المعادية والاشتباك معها وتدميرها بتناغم كامل بين كافة عناصر تشكيل المعركة، وذلك بمعاونة الحوامات المسلحة وعناصر المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات للتصدي لهجمات العدو المعاكسة وحرمانه من تنفيذ مهامه.

وناقش وزير الدفاع المصري، أسلوب السيطرة على عناصر تشكيل المعركة للعناصر المقاتلة والمعاونة في تنفيذ المهام وكيفية اتخاذ القرار المناسب لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثنـاء سير أعمال القتال.

وأكد وزير الدفاع أنه لا تهاون أو تسامح مع كل من يحاول زعزعة استقرار مصر وحدودها وسيادة شعبها على أراضيها، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالتدريب وتطوير أساليبه ووسائله باعتباره الركيزة الأساسية لقدرة وجاهزية القوات المسلحة لتنفيذ أية مهمة مستقبلية توكل إليها .

المصدر: الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة