الجزائر.. فيديو سرقة الموز من شاحنة تعرضت لحادث يثير الاستنكار
Reuters ZB/GFJ/BM
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lx48
استنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر سلوك بعض الأشخاص الذين ظهروا في مقطع فيديو وهم بصدد سرقة صناديق الموز من شاحنة تعرضت لحادث في طريق بمدينة بومرداس.
ويظهر الفيديو الذي شاركه رواد موقع "فيسبوك" على نطاق واسع، العديد من الأشخاص الذين ترجلوا من سياراتهم، واتجهوا نحو صناديق الموز المتناثرة، بدل الذهاب نحو سائق الشاحنة المنكوبة من أجل الاطمئنان عليه.
وتأسف أغلب المتفاعلين والمعلقين على الفيديو من تصرف الأشخاص الذين ظهروا في المقطع، وأكدوا أن سلوكهم لا يعكس أخلاق الجزائريين.
المصدر: فيسبوك
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)