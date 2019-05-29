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بالصور والفيديو.. الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير آخر أنفاق "حزب الله" الهجومية

أخبار العالم العربي

بالصور والفيديو.. الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير آخر أنفاق
twitter.com/AvichayAdraee
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كشف الجيش الإسرائيلي عن "آخر" نفق هجومي قال إنه يخترق الحدود الشمالية من لبنان وحفره "حزب الله" اللبناني لاستخدامه في عمليات هجومية ضد إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن الجيش "تمكن من كشف وإحباط جميع الأنفاق الهجومية الخارقة للحدود وبذلك أزال عنصر المفاجأة الحيوي والمهم في خطة حزب الله الهجومية".

وأضاف: "تم السماح بالدخول إلى النفق الهجومي الذي حفره (حزب الله) انطلاقا من قرية رامية.. اخترق الحدود الإسرائيلية لمسافة 77 مترا حيث يعتبر النفق الأهم في منظومة أنفاق حزب الله الخارقة للحدود والتي كشفت ودمرت خلال حملة درع الشمال وذلك قبيل هدمه إلى غير رجعة".

وأطلق الجيش الإسرائيلي العام الماضي عملية "درع الشمال" بدعوى تدمير أنفاق "حزب الله" العابرة للحدود، معلنا منذ حين لآخر اكتشافه وتدميره أنفاقا قال إنها تمتد من الأراضي اللبنانية.

المصدر: وكالات

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