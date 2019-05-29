بالصور والفيديو.. الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير آخر أنفاق "حزب الله" الهجومية

كشف الجيش الإسرائيلي عن "آخر" نفق هجومي قال إنه يخترق الحدود الشمالية من لبنان وحفره "حزب الله" اللبناني لاستخدامه في عمليات هجومية ضد إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن الجيش "تمكن من كشف وإحباط جميع الأنفاق الهجومية الخارقة للحدود وبذلك أزال عنصر المفاجأة الحيوي والمهم في خطة حزب الله الهجومية".

وأضاف: "تم السماح بالدخول إلى النفق الهجومي الذي حفره (حزب الله) انطلاقا من قرية رامية.. اخترق الحدود الإسرائيلية لمسافة 77 مترا حيث يعتبر النفق الأهم في منظومة أنفاق حزب الله الخارقة للحدود والتي كشفت ودمرت خلال حملة درع الشمال وذلك قبيل هدمه إلى غير رجعة".

من داخل نفق #حزب_الله الهجومي المنطلق من قرية رامية الشيعية والذي يتم تدميره- رسالة الى سكان #لبنان- هل يفهم المواطن اللبناني ان دولته تدفع ثمن تداعيات نشاطات حزب الله العدوانية في أي معركة مقبلة؟#درع_الشمالpic.twitter.com/dw789DiqAU — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 29, 2019

تمكن #جيش_الدفاع من كشف واحباط جميع الأنفاق الهجومية الخارقة للحدود وبذلك أزال عنصر المفاجاة الحيوي والمهم في خطة #حزب_الله الهجومية.

تم حفر النفق لمسافة ٦٨٠ مترًا داخل #لبنان و ٧٧ مترًا داخل #إسرائيل وعمقه يبلغ ٨٢ مترًا حيث استمرت أعمال الحفر سنوات طويلة #درع_الشمالpic.twitter.com/nK0lTmJGvA — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 29, 2019

وأطلق الجيش الإسرائيلي العام الماضي عملية "درع الشمال" بدعوى تدمير أنفاق "حزب الله" العابرة للحدود، معلنا منذ حين لآخر اكتشافه وتدميره أنفاقا قال إنها تمتد من الأراضي اللبنانية.

المصدر: وكالات