توفى مدير أمن أسيوط في مصر اللواء جمال شكر، فيما أصيب مدير المباحث الجنائية اللواء منتصر عويضة، إثر انقلاب سيارة يستقلانها على الطريق الصحراوي.

RT

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وانقلبت السيارة في محيط مركز القوصية أثناء مرورهما على الخدمات الأمنية، حيث تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث مروع وذلك أثناء تفقدهما للخدمات والتمركزات الأمنية على الطريق الصحراوي الغربي.

ووفقا لوسائل الإعلام المصرية، فإن الحادث وقع بسبب اختلال عجلة السيارة التي كانا يستقلانها.

المصدر: RT