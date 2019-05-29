مصدر عراقي يكشف لـRT عن السبب الرئيسي لزيارة عبد المهدي إلى قطر

كشف مصدر حكومي عراقي، لـ RT اليوم الأربعاء، عن السبب الرئيسي لزيارة رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي إلى قطر.

وقال المصدر لـRT إن "زيارة عبد المهدي إلى الدوحة تأتي من أجل توحيد موقفي العراق وقطر في مؤتمر مكة ونزع فتيل أي تصعيد عربي تجاه إيران".

وأضاف أن "عبد المهدي يعتقد ضرورة أن يكوم لبغداد والدوحة دور في تهدئة أوضاع المنطقة وإفهام العرب بضرورة اتخاذ مواقف لا تزيد التشنج الحاصل بين واشنطن وطهران".

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وقبل قليل أعلن مكتب رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي عن مغادرته بغداد متوجها إلى الدوحة في زيارة رسمية.

ووفقا لوكالة الأنباء القطرية فإن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني سيستقبل عبد المهدي لبحث العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: RT