إمام الحرم المكي يدعو زوار الحرم إلى إنجاح قمم مكة الثلاث

دعا الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمن السديس، زوار الحرم المكي لإنجاح القمم الثلاث التي ستشهدها مدينة مكة المكرمة في العشر الأواخر من رمضان.

وقال السديس: "تشهد العشر الأواخر هذا العام عقد مؤتمرات قمة إسلامية وعربية وخليجية"، داعيا إلى "التعاون مع ولاة أمرنا ومع قادة المسلمين بالدعاء لهم بالصلاح والنجاح والفلاح والتوفيق والتسديد، ليخرج هذا المؤتمر بالآثار العظيمة التي تعول عليه".

وكان الملك سلمان قد دعا إلى عقد ثلاث قمم طارئة في مكة المكرمة، إثر الاعتداءات على محطتين لضخ النفط في السعودية و4 سفن قرب سواحل الإمارات.

المصدر: "سبق"