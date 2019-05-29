فنان مشهور يعلق على تسليم عشماوي لمصر بعد مقتل ابن أخيه! (صورة)

علق الفنان المصري المعروف محمود البزاوي، عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر، على تسليم ليبيا الإرهابي هشام عشماوي للسلطات المصرية، مساء الثلاثاء.

صورة هشام عشماوي ريحت قلبي و اترحمت على كل الشهداء و خصوصا الشهيد البطل ابن اخويا هشام مصطفى البزاوي شهيد الدفعه ١٤٧ ضباط احتياط .. الف رحمه و نور عليك يا حبيبي جزء من حقك رجع .. #هشام_عشماويpic.twitter.com/Qa3LJi0ksJ — محمود البزاوي (@albezzawy) 29 мая 2019 г.

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ونشر "البزاوي" صورة تجمعه بنجل شقيقه الذي قتل ضمن عمليات إرهابية في سيناء ويدعى هشام البزاوي.

وعلق الفنان المشهور على موقع التدوينات القصيرة تويتر: "صورة هشام عشماوي ريحت قلبي واترحمت على كل الشهداء وخصوصا الشهيد البطل ابن أخويا هشام مصطفى البزاوي، شهيد الدفعة 147 ضباط احتياط، ألف رحمة ونور عليك يا حبيبي جزء من حقك رجع".

وسلم "الجيش الوطني الليبي"، عشماوي إلى السلطات المصرية، وذلك على خلفية زيارة اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية إلى دولة ليبيا، والتي التقى خلالها المشير خليفة حفتر قائد "الجيش الوطني الليبي".

المصدر: تويتر