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فنان مشهور يعلق على تسليم عشماوي لمصر بعد مقتل ابن أخيه! (صورة)

أخبار العالم العربي

فنان مشهور يعلق على تسليم عشماوي لمصر بعد مقتل ابن أخيه! (صورة)
عشماوي بعد تسليمه للقوات الخاصة المصرية
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علق الفنان المصري المعروف محمود البزاوي، عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر، على تسليم ليبيا الإرهابي هشام عشماوي للسلطات المصرية، مساء الثلاثاء.

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ونشر "البزاوي" صورة تجمعه بنجل شقيقه الذي قتل ضمن عمليات إرهابية في سيناء ويدعى هشام البزاوي.

وعلق الفنان المشهور على موقع التدوينات القصيرة تويتر: "صورة هشام عشماوي ريحت قلبي واترحمت على كل الشهداء وخصوصا الشهيد البطل ابن أخويا هشام مصطفى البزاوي، شهيد الدفعة 147 ضباط احتياط، ألف رحمة ونور عليك يا حبيبي جزء من حقك رجع".

وسلم "الجيش الوطني الليبي"، عشماوي إلى السلطات المصرية، وذلك على خلفية زيارة اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية إلى دولة ليبيا، والتي التقى خلالها المشير خليفة حفتر قائد "الجيش الوطني الليبي".

المصدر: تويتر

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