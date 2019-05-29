 
مباشر

سبب وضع الأمن المصري سماعات على أذني عشماوي خلال جلبه

أخبار العالم العربي

سبب وضع الأمن المصري سماعات على أذني عشماوي خلال جلبه
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lwyt

ظهر الإرهابي هشام عشماوي الذي تسلمته السلطات المصرية من "الجيش الوطني الليبي" أمس الثلاثاء، مرتديا سماعة للأذن في الطائرة العسكرية التي كانت تطير به إلى القاهرة.

إقرأ المزيد
ما هي قوات G.I.S المصرية التي ظهرت لأول مرة لدى تسلّم الإرهابي عشماوي من ليبيا؟
ما هي قوات G.I.S المصرية التي ظهرت لأول مرة لدى تسلّم الإرهابي عشماوي من ليبيا؟

وقال مصدر أمني لموقع "مصراوي"، إن وضع السماعة إجراء متبع لدى القوات الخاصة في عمليات القبض على العناصر الخطرة والمجرمين الدوليين لحظة اعتقالهم، لمنع اطلاعهم على ما يدور بين قوات الأمن من حديث، ليفقدوا الثقة بأنفسهم وتتسنى الهيمنة عليهم معنويا.

وأضاف المصدر، أن هذا الإجراء يأتي كذلك لفرض حالة نفسية على الإرهابيين، بحيث لا يسمعون ولا يرون محيطهم ويتم عزلهم نهائيا عن العالم الخارجي.

وتابع المصدر أنه في حالة الإرهابي هشام عشماوي تم وضع السماعة لعزله عما يدور داخل المطار والسيطرة التامة عليه نفسيا، ولإحداث حالة من التشويش له، ما يفقده الثقة بنفسه ويفقده الشعور بجميع حواسه الجسدية.

وأشار المصدر إلى أنه في كثير من العمليات تقوم قوات الأمن بتقييد المتهم بوضع سماعات على أذنيه للحيلولة دون سماعه ما يتم تداوله بين القوات من معلومات في مكان ضبطه.

المصدر: "مصراوي"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"آسيوي لامع لا يؤدي الطقوس الدينية".. تعرف على المسلم المرشح بقوة لرئاسة وزراء بريطانيا؟