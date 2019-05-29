 
مباشر

التحالف العربي يطلق عملية عسكرية في الضالع جنوبي اليمن

أخبار العالم العربي

التحالف العربي يطلق عملية عسكرية في الضالع جنوبي اليمن
Reuters Ali Owidha
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lwwy

أعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، بدء عملية عسكرية تستهدف مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثيين في محافظة الضالع جنوبي اليمن.

إقرأ المزيد
الحوثيون: عمليات قادمة تستهدف 300 هدف حيوي وعسكري في السعودية والإمارات واليمن
الحوثيون: عمليات قادمة تستهدف 300 هدف حيوي وعسكري في السعودية والإمارات واليمن

وقال التحالف العربي إن العملية العسكرية تتوافق مع القانون الدولي والإنساني مؤكدا اتخاذه كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين.

وأضاف أن العملية تهدف إلى تحييد قدرات الحوثيين على تنفيذ الأعمال "العدائية والإرهابية"، داعيا المدنيين في محافظة الضالع إلى عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة.

وشدد التحالف على أن جهوده مستمرة في مجال "مكافحة التنظيمات الإرهابية لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

وتقود السعودية منذ مارس 2015، تحالفا عسكريا عربيا يدعم القوات اليمنية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي في مواجهة الحوثيين، الذين يسيطرون على بعض المحافظات اليمنية، منها العاصمة صنعاء، منذ 2014.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مليارا دولار في شهر.. هل سيصبح Avengers الأكثر تحقيقا للإيرادات في تاريخ السينما؟