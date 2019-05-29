غرّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي محتفيا بتسلم السلطات المصرية الإرهابي هشام عشماوي من "الجيش الوطني الليبي"، مشيدا برجال مصر البواسل ومتوعدا باسترجاع حق كل شهيد منهم.

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وكتب السيسي على "تويتر": "تحية إجلال وتقدير وتعظيم لرجال مصر البواسل الذين كانوا دائما صقورا تنقض على كل من تسول له نفسه إرهاب المصريين. فهؤلاء الأبطال لا يخافون في الحق لومة لائم، وقد أقسموا على حفظ الوطن وسلامه أراضيه".

وأضاف: "تحية وسلاما على من كان الدرع وقت الدفاع، وكان السيف وقت الهجوم".

وتابع: "وأوكد أن الحرب ضد الإرهاب لم تنته ولن تنتهي قبل أن نسترجع حق كل شهيد مات فداء لأجل الوطن، عاشت مصر برجالها".

وأوكد أن الحرب ضد الإرهاب لم تنتهي ولن تنتهي قبل أن نسترجع حق كل شهيد مات فداءً لأجل الوطن.

عاشت مصر برجالها.#صقور_مصر#تحيا_مصر — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) ٢٨ مايو ٢٠١٩

وتسلمت السلطات المصرية مساء أمس الثلاثاء 28 مايو، الإرهابي هشام عشماوي من "الجيش الوطني الليبي"، بعد زيارة قام بها رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل إلى ليبيا، التقى خلالها المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.

وكانت القيادة العامة للقوات الليبية، أعلنت إلقاء القبض على الإرهابي المذكور في 8 أكتوبر الماضي، خلال عملية أمنية في مدينة درنة.

وعشماوي متهم بالاشتراك في محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، واغتيال النائب العام السابق هشام بركات، والإعداد لاستهداف الكتيبة "101 حرس حدود"، واستهداف مديرية أمن الدقهلية، والهجوم على حافلات الأقباط بالمنيا الذي أسفر عن مقتل 29 شخصا، والهجوم على مأمورية الأمن الوطني بالواحات الذي راح ضحيته 16 شخصا.

وقضت محكمة جنايات غرب القاهرة العسكرية غيابيا بإعدام عشماوي و13 من العناصر الإرهابية بعد إدانتهم بالهجوم على كمين الفرافرة، الذي أسفر عن مقتل 28 ضابطا ومجندا.

المصدر: RT