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التحالف العربي يوجه ضربة جوية لقاعدة الديلمي في صنعاء

أخبار العالم العربي

التحالف العربي يوجه ضربة جوية لقاعدة الديلمي في صنعاء
Reuters
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وجه التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء الثلاثاء، ضربة جوية لقاعدة الديلمي العسكرية في العاصمة اليمنية صنعاء، التي تسيطر عليها قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية.

وأفاد مراسل "RT" في اليمن بسماع انفجارات عنيفة جراء استهداف مقاتلات التحالف العربي لقاعدة الديلمي الواقعة قرب مطار صنعاء.

من جانبها، قالت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين إن "غارتين لطيران العدوان" استهدفتا قاعدة الديلمي، مشددة على أن المقاتلات التابعة للتحالف تحلق بشكل مكثف.

ولم يصدر عن التحالف العربي حتى الآن أي تعليق على الأمر.

المصدر: RT + المسيرة

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