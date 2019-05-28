قرقاش يحذر العرب مما يجري في أوروبا

علّق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي، معتبرا أن تقدم "أقصى اليمين" يشكل "انحرافا" آخر في النظام الليبرالي، وحذر العرب من ذلك.

The dramatic results of the EU parliamentary elections a further “dent” in the liberal international order.The Arab world needs to take stock of these changes & work diligently to affirm its place in the emerging multi centric global construct. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ٢٨ مايو ٢٠١٩

وقال قرقاش على "تويتر": "النتائج الدراماتيكية للانتخابات البرلمانية للاتحاد الأوروبي هي "انحراف" آخر في النظام الدولي اللبرالي.

وحذر قرقاش العالم العربي من هذا "الانحراف" وقال إنه "بحاجة إلى تقييم هذه التغييرات والعمل بجد لتأكيد مكانتها في البنية العالمية الناشئة متعددة المراكز".

وحقق تحالف أوروبا الأمم والحريات الذي يضم الأحزاب القومية وقوى أقصى اليمين تقدما ملموسا في انتخابات البرلمان الأوروبي وحصل على 58 مقعدا في البرلمان الجديد.

وكشفت نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي عن تصدر حزب "بريكست" نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي في بريطانيا، بينما فاز أقصى اليمين في فرنسا، حيث تقدم حزب الجبهة الوطنية اليميني بزعامة مارين لوبان على تحالف الوسط بزعامة الرئيس إيمانويل ماكرون.

أما في اليونان، فمني رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس بانتكاسة كبيرة، فيما تصدر حزب الرابطة اليميني الانتخابات في إيطاليا.

المصدر: RT