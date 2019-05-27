الحكومة اللبنانية تقر موازنة عام 2019 وتحيلها إلى البرلمان

أقرت الحكومة اللبنانية اليوم الاثنين في جلسة عقدت في القصر الجمهوري في بعبدا، مشروع موازنة عام 2019 التقشفية التي تلاقي معارضة شديدة من معظم اللبنانيين.

وحسب وسائل إعلام لبنانية، فإن العجز في موازنة 2019 من المتوقع أن يبلغ 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وكان حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، قد أكد اليوم استقرار الليرة اللبنانية والسوق المالية.

يتبع..