هيئة كبار العلماء في السعودية توضح أبعاد انعقاد القمم الثلاث في مكة

رأت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء‏ في السعودية، أن انعقاد القمم الثلاث، التي دعا إليها الملك سلمان بجوار بيت الله الحرام، يكسبها أهمية بالغة.

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وقال بيان للأمانة العامة للهيئة، إن "انطلاق القمم الإسلامية والعربية والخليجية ‏بجوار بيت الله الحرام في العشر ‏الأواخر المباركة من رمضان ‏وبدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل ‏سعود.. يكسب هذه القمم أهمية بالغة، ‏التي يتطلع إليها جميع المسلمين والعرب ‏والخليجيين لوحدة الصف ‏وجمع الكلمة‏ ووقاية الأمة من الشرور والفتن".

ورأى البيان كذلك، أن انعقاد ‏هذه القمم "بجوار بيت الله الحرام ‏في هذا الموسم العظيم ‏المبارك يؤكد الدور الريادي ‏التاريخي للمملكة العربية السعودية ‏التي هي بلاد الحرمين الشريفين ‏ومقدسات المسلمين، ‏وهي لا تتوانى ‏في خدمة ‏قضايا العرب والمسلمين ‏وجمع كلمتهم ‏بما تمثله المملكة من عمق استراتيجي ‏وبعد ديني لدول الخليج والعرب والمسلمين".

المصدر: واس