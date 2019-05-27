لقي 8 أشخاص حتفهم وأصيب آخر بحادث سير مروع وقع فجر اليوم الاثنين، على طريق كبد في الكويت.

وقالت الإدارة العامة للإطفاء، إن "حادثا مروريا بسيطا وقع في بادئ الأمر بمنطقة كبد بالقرب من الدوار بين سيارتين، إلا أن سائق سيارة مسرعة لم يستطع تفادي المتجمهرين حول مكان التصادم، ما أسفر عن دهس عدد منهم موقعا 8 قتلى ومصابا".

حادث مروري رباعي بمنطقة كبد ادى الى وفاة 8 اشخاص.



ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية ان بلاغ ورد لعمليات الوزاره يفيد بوقوع حادث تصادم رباعي وانقلاب على الطريق المؤدي لدوار كبد شمال… https://t.co/pGazXVGpaI — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) ٢٧ مايو ٢٠١٩

ارتفاع عدد الوفيات إلى 8 أشخاص في حادث مروري على طريق كبد. pic.twitter.com/bZH1pz3qJP — المجلس (@Almajlliss) ٢٧ مايو ٢٠١٩

وأشارت إلى أن رجال إطفاء مركز كبد باشروا الحادثة، وتم تسليم المتوفين للأدلة الجنائية، كما سجلت قضية بالواقعة للوقوف على ملابساتها.

وحول جنسيات المتوفين، قال مصدر أمني لصحيفة "الرأي" الكويتية إن خمسة منهم كويتيين وسعوديا وآخرين مجهولي الجنسية.

المصدر: "الرأي"