"اليونيسف": سقوط 27 طفلا بين قتيل وجريح خلال الأيام الـ10 الماضية في اليمن

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" أن 27 طفلا سقطوا بين قتيل وجريح في أعمال العنف في اليمن خلال الأيام العشرة الماضية.

وقالت المديرة التنفيذية "لليونيسف" هنريتا فور في بيان عن المنظمة الأممية مساء أمس الأحد، إن 7 أطفال قتلوا الجمعة الماضية خلال هجوم استهدف محطة وقود في مديرية ماوية بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن، فضلا عن سقوط آخرين في صنعاء نتيجة القصف.

وأضافت أن "هذا الهجوم رفع عدد الأطفال الذين قتلوا وجرحوا جراء تصاعد موجة العنف خلال الأيام العشرة الماضية إلى 27 طفلا"، موضحة أن هذه الأرقام هي فقط التي تمكنت الأمم المتحدة من تأكيدها، كون الأرقام الفعلية أعلى من ذلك بكثير.

ولم تحدد الجهة المسؤولة عن الهجوم الذي استهدف محطة الوقود في تعز والذي أودى بحياة 12 مدنيا بينهم سبعة أطفال.

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واعتبرت أنه "لا مكان آمنا للأطفال في اليمن، فالنزاع يلاحقهم في بيوتهم ومدارسهم وأماكن لعبهم".

ثم جددت دعوتها الأطراف المتحاربة ومن يتمتعون بالنفوذ لديها، ومجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى العمل على إنهاء هذا الصراع، وحماية الأطفال في جميع الأوقات وإبعادهم عن أي ضرر.

المصدر: وكالات