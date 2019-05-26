عمليات نصب باسم هيئة حكومية في الأردن
Reuters
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وجهت مؤسسة الغذاء والدواء في الأردن كتابا إلى محافظة إربد يحذر من تكرار عمليات احتيال من أشخاص ينتحلون صفة موظفي المؤسسة وطلبهم مبالغ مالية من المحلات التجارية في المدينة.
وجاء في التعميم الموجه إلى محافظ المدينة، تحذير أصحاب المحال التجارية والمنشآت الغذائية من دفع أي مبالغ مالية دون وصل رسمي من مؤسسة الغذاء والدواء.
وأوضحت المؤسسة أن العديد من الشكاوي وردت إليها، تفيد بقيام بعض الأشخاص بالاتصال هاتفيا بأصحاب المنشآت الغذائية والادعاء بأنهم موظفون في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وذلك بغرض طلب مبالغ ماليه و مواد غذائية.
المصدر: وكالة سرايا الأردنية
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