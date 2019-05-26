دعوى ثانية لوقف برنامج رامز جلال أمام القضاء المصري

تصدر الدائرة الثانية في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الأحد، حكمها في الدعوى المقامة من المحامي ضياء الدين الجارحي، لوقف بث وإذاعة برنامج رامز جلال، خلال شهر رمضان.

ورفعت الدعوى رقم 43414 لسنة 73 قضائية من رئيس المجلس الأعلى للإعلام بصفته، وشيخ الأزهر بصفته، على الفنان رامز جلال مقدم البرنامج، وجون ريتشارد بصفته المفوض بالتوقيع عن شركة "إم بي سي"، منطقة حرة.

وذكرت الدعوى "أن العقيدة والدين لا يجوز الاستهزاء بهما لاعتبار ذلك دعوة للفتنة في بلد على رأسها الأزهر الشريف، فالاستمرار في إذاعة برنامج رامز جلال يعد خللا إعلاميا، وليس عملا إبداعيا".

وأضافت الدعوى أن "إذاعة البرنامج تعتبر تضليلا إعلاميا واستهزاء بالأديان، وهو ما يعاقب عليه القانون لكونه يتعارض مع القيم والمبادئ".

وأفادت أيضا "أن المدعي عليه لا يستطيع أن يقدم مثل هذه البرامج في بلاد الغرب التي تدعي الحرية، خصوصا إذا كان سيلحق الضرر بها، وإنما يتم إذاعته في الدول الإسلامية للاستهزاء بعقيدة المواطنين، ظنا منه أنه لا يوجد من يدافع عن العقيدة الإسلامية وتناسى وجود الأزهر الشريف، ودوره في حماية المجتمع من بث السموم"، وفق ما ورد في الدعوى.

المصدر: موقع "الوطن نيوز" المصري