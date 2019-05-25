أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه اليوم السبت، رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان، أن مصر تدعم أمن واستقرار السودان بعيدا عن التدخلات الخارجية.

كما أكد الرئيس المصري للبرهان مساندة بلاده لخيارات الشعب السوداني.

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وأشار السيسي إلى استعداد مصر لتقديم جميع سبل الدعم للسودان لتجاوز هذه المرحلة بما يتوافق مع تطلعات الشعب السوداني.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر لـRT، بأن الرئيس المصري ورئيس المجلس العسكري السوداني وقعا اتفاقية لضبط الحدود بين البلدين ومكافحة الإرهاب.

وأضاف المصدر أن عبد الفتاح البرهان أكد للرئيس المصري أنه لن يبقى على أراضي السودان عنصر مطلوب أمنيا لمصر.

ووصل رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان اليوم، للعاصمة المصرية القاهرة لإجراء مباحثات مع السيسي.

وتعد هذه المرة الأولى التي يسافر فيها البرهان خارج السودان منذ توليه رئاسة المجلس العسكري عقب عزل الرئيس السابق عمر البشير واستقالة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف التي جاءت بعد يوم واحد من عزل البشير.

المصدر: RT