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ولي العهد السعودي يهنئ رئيس وزراء الهند بفوز حزبه في الانتخابات البرلمانية

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ولي العهد السعودي يهنئ رئيس وزراء الهند بفوز حزبه في الانتخابات البرلمانية
Reuters
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
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أجرى ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا، السبت، برئيس الوزراء الهند ناريندرا مودي وهنأه بفوز حزبه في الانتخابات البرلمانية.

وهنأ ولي العهد، ناريندرا مودي بفوز حزب "الشعب الهندي" بزعامته بولاية ثانية في الانتخابات البرلمانية في الهند، متمنيا لدولته وللشعب الهندي التقدم والازدهار.

وأبدى رئيس الوزراء الهندي الشكر والتقدير لولي العهد على التهنئة، مؤكدا حرصه على تطوير العلاقات بين البلدين وتعزيزها في شتى المجالات.

المصدر: واس

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