أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله أنه معني بمواجهة خطة تسوية القضية الفلسطينية التي تطرحها الولايات المتحدة والمعروفة بـ"صفقة القرن".

وعلق نصر الله، في كلمة ألقاها اليوم السبت، على دعوة الولايات المتحدة لعقد مؤتمر المنامة الذي يتوقع أن يبحث صفقة القرن، قائلا إن "المؤتمر يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية".

ووصف نصر الله مؤتمر البحرين بأنه "الخطوة الأولى من صفقة القرن"، مضيفا: "ننوه ونشيد بموقف علماء البحرين وشعب البحرين والقوى السياسية في البحرين التي عبرت عن رفضها لأن تكون البحرين الأرض التي تحتضن الخطوة الأولى في صفقة القرن".

وتابع: "أنوه بالموقف الفلسطيني الجامع والصارم الرافض لمؤتمر البحرين وعدم المشاركة فيه ودعوته إلى مقاطعته".

وربط نصر الله تعزيز الولايات المتحدة قواتها في الخليج في الفترة الأخيرة لمواجهة "الخطر الإيراني" بمشروع صفقة القرن، إذ قال: "ما يجري في منطقة الخليج وما يستهدف الجمهورية الإسلامية في إيران مرتبط بقوة صفقة القرن".

يتبع..