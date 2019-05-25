اندلع حريق ضخم في منطقة غور الأردن، فيما تحدثت أنباء عن امتداده إلى داخل الأراضي الأردنية .

وقال الدفاع المدني الأردني، إن رجال الإطفاء في مديرية غرب أربد والبلقاء وبالتعاون مع وزارة الزراعة وسلطة وادي الأردن وبلدية الشونة الشمالية تعمل على معالجة الحريق على امتداد الشريط الغوري.

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وأضافت أنه تم وضع أربع نقاط مكافحة بمنطقة الكريمة ودير علا لمسافة تمتد لغاية 7 كم لمنع وصول ألسنة النيران إلى المزارع القريبة.

وذكرت مصادر أردنية أن الحرائق في الشريط الغوري هي امتداد لحرائق نشبت في الجانب الفلسطيني خلال الأيام القليلة الماضية.

المصدر: وسائل إعلام أردنية