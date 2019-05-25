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الصحاف لـRT: ظريف يزور بغداد اليوم

أخبار العالم العربي

الصحاف لـRT: ظريف يزور بغداد اليوم
Reuters POOL
محمد جواد ظريف
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أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سيزور بغداد اليوم.

وقال الصحاف لـRT إن "ظريف سيقوم بزيارة بغداد اليوم السبت"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية محلية أن زيارة ظريف لن تستغرق أكثر من يوم واحد، وأن اللقاءات ستكون شاملة مع المسؤولين في الحكومة العراقية.

وتأتي زيارة ظريف إلى العراق وسط تزايد حدة التوترات بين إيران والولايات المتحدة.

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وبدء ظريف في 12 مايو الجاري جولة آسيوية شملت تركمانستان والهند واليابان والصين، لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول أهم القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمها الاتفاق النووي والتوتر المتصاعد مؤخرا بين بلاده وواشنطن.

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قد أكد أن بلاده سوف تسعى للمساعدة في "احتواء التوتر" بين الولايات المتحدة وإيران.

 المصدر: RT

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