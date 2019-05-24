مظاهرات شعبية لأتباع الصدر في بغداد تدعو لدعم أمن العراق وإبعاده عن الصراعات الإقليمية

شهدت العاصمة العراقية بغداد ومدن أخرى خروج مظاهرات شعبية استجابة لدعوة أطلقها الزعيم الديني، مقتدى الصدر، تطالب بالسلام، وترفض إقحام البلاد في الحرب بين إيران والولايات المتحدة.

وأفاد مراسلنا بأن حشودا غفيرة من أنصار التيار الصدري وصلت إلى ساحة التحرير في قلب العاصمة تلبية لنداء الصدر، ورفعت أعلام العراق داعية إلى دعم الأمن في العراق وسلمه، وإبعاده عن التوترات والصراعات الإقليمية.

ورفع المتظاهرون شعارات "نعم نعم للسلام.. كلا للحرب"، في حين فرضت السلطات الأمنية إجراءات مشددة تمثلت بانتشار للقوات الأمنية في محيط ساحة التحرير، وقطع جسر الجمهورية القريب والمؤدي إلى المنطقة الخضراء.

وكان الصدر حذر قبل أيام، من زج العراق في الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وجعله ساحة للصراع بين البلدين، قائلا: "نحن بحاجة إلى وقفة جادة مع كبار القوم لإبعاد العراق عن تلكم الحرب الضروس التي ستأكل الأخضر واليابس فتجعله ركاما".

المصدر: RT