 
مباشر

شاهد كيف تقتحم القوات الخاصة المصرية مواقع العدو!

أخبار العالم العربي

شاهد كيف تقتحم القوات الخاصة المصرية مواقع العدو!
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lw1r

نشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو للقوات الخاصة المصرية يوضح بعضا من الطرق المستخدمة لاقتحام مواقع العدو خاصة فيما يتعلق بأوكار الإرهابيين.

إقرأ المزيد
"نطير في الجو ونرمي القنابل".. فيديو للصاعقة المصرية يلاقي تفاعلا واسعا

وظهر الفيديو على صفحة "إيجي آرمي" المهتمة بأخبار تسليح الجيش المصري، وتظهر فيه مجموعة من القوات الخاصة المصرية.

ونشرت مجموعة "إعلام المصريين" المالكة لمعظم القنوات المصرية، منذ فترة قصيرة مقطعا حماسيا بصوت قوات الصاعقة المصرية في الذكرى الـ37 لتحرير سيناء.

وانتشر فيديو يظهر مشاهد قديمة لجنود القوات المسلحة المصرية أبرزهم ضابط الصاعقة المصري أحمد الشبراوي، الذي قتل في سيناء.

وتقول كلمات النشيد: "والله يا رجال ما بدي بالإجابة.. ولا يمحي العار إلا النار اللهابة.. إلا بالنار والمدفع والدبابة.. في الصحراء وحوش رجال الصاعقة المصرية.. بنطير في الجو ونرمي قنابل يدوية".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر..بشكل نهائي.. مونديال قطر 2022 بـ32 منتخبا. ماذا وراء قرار الفيفا؟