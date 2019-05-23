شاهد كيف تقتحم القوات الخاصة المصرية مواقع العدو!

نشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو للقوات الخاصة المصرية يوضح بعضا من الطرق المستخدمة لاقتحام مواقع العدو خاصة فيما يتعلق بأوكار الإرهابيين.

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وظهر الفيديو على صفحة "إيجي آرمي" المهتمة بأخبار تسليح الجيش المصري، وتظهر فيه مجموعة من القوات الخاصة المصرية.

ونشرت مجموعة "إعلام المصريين" المالكة لمعظم القنوات المصرية، منذ فترة قصيرة مقطعا حماسيا بصوت قوات الصاعقة المصرية في الذكرى الـ37 لتحرير سيناء.

وانتشر فيديو يظهر مشاهد قديمة لجنود القوات المسلحة المصرية أبرزهم ضابط الصاعقة المصري أحمد الشبراوي، الذي قتل في سيناء.

وتقول كلمات النشيد: "والله يا رجال ما بدي بالإجابة.. ولا يمحي العار إلا النار اللهابة.. إلا بالنار والمدفع والدبابة.. في الصحراء وحوش رجال الصاعقة المصرية.. بنطير في الجو ونرمي قنابل يدوية".

المصدر: RT