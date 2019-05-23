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بالصور.. اندلاع حرائق في القدس بسبب الحر الشديد

أخبار العالم العربي

بالصور.. اندلاع حرائق في القدس بسبب الحر الشديد
RT
حرائق في القدس بسبب ارتفاع الحرارة
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أفاد مراسلنا اليوم الخميس، باندلاع حرائق عدة في مدينة القدس، بسبب ارتفاع شديد في درجات الحرارة.

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وسجلت الحرارة في القدس اليوم، مستويات عالية، اذ وصلت إلى 41 درجة مئوية.

وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية، أن البلاد تقع تحت تأثير موجة حر قوية، تستمر حتى بداية الأسبوع المقبل، ترافقها درجات حرارة أعلى من معدلاتها بـ 14 درجة مئوية.

بالصور.. اندلاع حرائق في القدس بسبب الحر الشديد
حرائق في القدس بسبب ارتفاع الحرارة

بالصور.. اندلاع حرائق في القدس بسبب الحر الشديد
حرائق في القدس بسبب ارتفاع الحرارة

وتسيطر كتل هوائية حارة وجافة على الحوض الشرقي للمتوسط، من المنتظر أن تبلغ ذروتها يوم غد الجمعة، على أن تنحسر يوم السبت.

وتتأثر الدول العربية هذا الأسبوع، بموجة حر شديد تضرب المنطقة تتزامن مع شهر رمضان، حيث تصل درجات الحرارة اليوم في مصر إلى 44 درجة، أما في العراق فقد حذرت وسائل الإعلام من موجة شديدة من الحر اعتبارا من الجمعة.

وتخيم موجة الحر هذه على الأردن أيضا، حيث قد تصل الحرارة في عمان إلى 38 درجة.

كما يتأثر لبنان بموجة الحر هذه، حيث تصل درجات الحرارة اليوم الخميس وغدا الجمعة إلى 40 درجة في المناطق الداخلية حسب الأرصاد الجوية اللبنانية.

المصدر: RT

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