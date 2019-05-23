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مجلة عسكرية: مصر ستحصل على 24 مقاتلة "سو-35" روسية

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مجلة عسكرية: مصر ستحصل على 24 مقاتلة
سوخوي - 35 سوبر فلانكر
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تحدثت مجلة new defence order strategy في نسختها الروسية عن صفقات الأسلحة الضخمة التي وقعتها موسكو عام 2018، والتي كانت بينها صفقة مقاتلات "سو-35" سوبر فلانكر لمصر.

مجلة عسكرية: مصر ستحصل على 24 مقاتلة بعض صفقات الأسلحة الروسية وفقا للمجلة
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وقالت المجلة في عددها الأخير الصادر لهذا الشهر، إن حقيبة الحجوز على الأسلحة الروسية بلغت 55 مليار دولار لعامي 2018-2019، حيث توزعت النسب بين رابطة الدول المستقلة والصين والهند والدول الإفريقية بما فيها مصر والجزائر، بالإضافة إلى دول الشرق الأوسط والخليج.

ووفقا للمجلة، وقعت مصر صفقة للحصول على 24 مقاتلة "سو-35" بقيمة 2.4 مليار دولار، فيما وقعت الجزائر صفقة للحصول على 16 مقاتلة "ميغ-29إم/إم2" مقابل 800 مليون دولار.

كما وقعت كازاخستان صفقة للحصول على 8 مقاتلات "سو-30إس إم" مقابل 400 مليون دولار، والهند صفقة للحصول على صواريخ "إس-400" بقيمة 5.4 مليار دولار، و4 فرقاطات من مشروع 11356 الروسي مقابل 1.5 مليار دولار.

مجلة عسكرية: مصر ستحصل على 24 مقاتلة
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يذكر أن الولايات المتحدة قد حذرت من أن مصر والدول الأخرى التي تريد شراء السلاح الروسي، يجب ألا تنسى العواقب المترتبة على تطبيق القانون الأمريكي "لمواجهة أعداء أمريكا عبر العقوبات".

ونشر مجلس الشيوخ الأمريكي نص إخطار بعثه لوزير الخارجية مايك بومبيو خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي واشنطن مؤخرا، أشار فيه لقلق واشنطن لاحتمال حصول مصر على "سو-35" الروسية.

المصدر: dfnc.ru

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