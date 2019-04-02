يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا للجنة التعاون العسكري التقني (MTC)، حيث سيعلن عن الحصيلة الرسمية لعائدات صادرات السلاح الروسي لعام 2018.

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وقالت صحيفة "كوميرسانت" الروسية، إن قيمة الصادرات الروسية من السلاح للعام الماضي قد فاقت التوقعات، وبلغت 15 مليار دولار، فيما تم توقيع عقود جديدة بقيمة أكثر من 20 مليار دولار لعام 2019، في واحد من أكبر مؤشرات التعاون العسكري التقني الروسي مع دول العالم.

وأشارت الصحيفة وفقا لمصادر رئاسية، إلى أن الاجتماع كان من المقرر عقده في منتصف مارس، لكنه أجّل حتى أبريل الجاري بسبب اكتظاظ جدول أعمال الرئيس، حيث قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن اجتماع اللجنة "قد ينعقد قبل نهاية أبريل".

وذكّرت الصحيفة باستمرار روسيا في تسليم مصر طائرات مقاتلة من طراز "ميغ-29إم/إم2"، بموجب صفقة بـ46 مقاتلة أبرمت عام 2015، بالإضافة إلى مروحيات هجومية "كا-52" بواقع 46 مروحية، لتتجاوز قيمة العقود الإجمالية 3 مليارات دولار.

وتابعت الصحيفة نقلا عن وكالة "إنترفاكس"، أنه "وحسب تقارير غير مؤكدة، ففي منتصف عام 2018، تم توقيع عقد لتوريد عشرات المقاتلات من طراز "سوخوي-35إس" للقوات الجوية المصرية، والتي بدأ إنتاجها تلبية للصفقة".

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وبذلك قد يبلغ عدد المقاتلات والمروحيات المصدرة من روسيا إلى مصر، أكثر من 100، بينها "ميغ-29"، و"كا-52"، و"سو-35" وهذه من أفضل المقاتلات والمروحيات على مستوى العالم.

يذكر أن المؤسسة الحكومية الروسية لتصدير الأسلحة "روس أوبورون إكسبورت" قد أعلنت استعداد موسكو لتوريد "سو-35" لمصر، لكنها نفت توقيع أي عقد بين البلدين بهذا الصدد حتى الآن.

المصدر: "كوميرسانت"