العراق تجاوز مرحلة المخاوف والأطماع مع الكويت

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن العلاقات بين بلاده والكويت تشهد تطورا نوعيا، وانتقلت "من مرحلة المخاوف والأطماع إلى مرحلة الثقة والتعاون في جميع المجالات".

وقال خلال لقائه رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم وعددا من البرلمانيين الكويتيين أثناء زيارته إلى الكويت أمس الأربعاء، إن "العلاقات الطيبة التي نقيمها مع جميع دول الجوار تنعكس على وضعنا الداخلي بشكل إيجابي وتؤدي إلى تصالح أبناء شعبنا المتنوع الأطياف".

بدوره قال رئيس مجلس الأمة الكويتي، إن مجلس الأمة بكامل أطيافه وتوجهاته مع عراق قوي مستقر ومزدهر، مؤكدا رغبة بلاده في بناء علاقات متميزة مع بغداد.

المصدر: RT + وكالات