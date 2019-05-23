أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الحوثيين يوسف الحاضري، أن 52 ألف شخص سقطوا بين قتيل وجريح جراء قصف التحالف العربي بقيادة السعودية لمناطق مختلفة في اليمن، منذ اندلاع الحرب.

وقال الحاضري لـ"سبوتنيك" الروسية: "عدد القتلى بلغ 13250، بينهم 3800 طفل آخرهم 4 قضوا الخميس الماضي باستهداف شارع الرقاص بصنعاء"​​​.

وتحدث الحاضري عن الوضع الإنساني الذي يمر به اليمن منذ بدء الأزمة، وقال إن "نحو 70% من سكان البلاد البالغ عددهم 30 مليونا، تضرروا بسبب العدوان والحصار".

وأضاف: "مليونان و400 ألف طفل ما دون سن الخامسة مصابون بسوء التغذية في اليمن، ويتوفى كل سنة 80 ألف طفل بسبب سوء التغذية فقط".

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وتابع: "لدينا أكثر من 500 ألف مريض سكري يحتاجون للأنسولين أو الأدوية الخاصة بهم بالكاد نستطيع أن نوفرها لجزء صغير منهم".

وعن تفشي وباء الكوليرا، قال: "نحن نتحدث عن أكثر من مليون و600 ألف إصابة، توفي منهم حتى اللحظة أكثر من 4200 حالة بسبب هذا المرض".

المصدر: "سبوتنيك"