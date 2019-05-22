رسالة تهنئة من بوتين إلى هادي

أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رسالة تهنئة للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بمناسبة الذكرى الـ 29 لعيد الوحدة اليمنية، الذي يصادف اليوم 22 مايو.

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وأكدت رسالة بوتين، التي سلمها سفير روسيا لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين، أمس الثلاثاء، خلال لقائه هادي في العاصمة السعودية الرياض على "عمق العلاقات المميزة بين البلدين والشعبين الصديقين والتهنئة بالذكرى الـ 29 لعيد الوحدة اليمنية 22 مايو"​​​.

وأشاد ديدوشكين "بحنكة وحكمة الرئيس اليمني في التعامل مع مختلف المواقف والظروف المتصلة بأوضاع اليمن وفي مختلف المراحل لما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار المنشود الذي يتطلع إليه الشعب اليمني".

وثمن: "توجيهات هادي فيما يتصل بإعادة تأهيل القنصلية الروسية بعدن".

من جهته أكد الرئيس اليمني على "الحرص الدائم نحو السلام المرتكز على المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216".

المصدر: وكالة سبأ اليمنية

