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رئيس الوزراء اليمني يشيد بالموقف الروسي الداعم للشرعية في بلاده

أخبار العالم العربي

رئيس الوزراء اليمني يشيد بالموقف الروسي الداعم للشرعية في بلاده
sabanew.net
لقاء رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك مع السفير الروسي لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين، 20 مايو 2019
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أشاد رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، أمس الاثنين، بالموقف الروسي الثابت في دعم الشرعية اليمنية، مثمنا حرص روسيا على إحلال السلام والاستقرار في اليمن.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" التابعة للحكومة الشرعية بأن رئيس الوزراء اليمني، بحث خلال لقائه السفير الروسي لدى اليمن، فلاديمير ديدوشكين، سير تنفيذ التفاهمات التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة السفير الروسي إلى العاصمة المؤقتة عدن مؤخرا.

وأضاف أن الجانبين تناولا الدور المعول عليه في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى إعادة افتتاح القنصلية الروسية في عدن.

من جانبه جدد السفير الروسي موقف بلاده الداعم للشرعية اليمنية والحرص على وضع حد لمعاناة اليمنيين بإحلال السلام وتطبيق مرجعيات الحل السياسي.

المصدر: سبأ

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