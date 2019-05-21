أبو الغيط يدين محاولة الحوثيين استهداف مكة المكرمة بصواريخ باليستية

دان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، محاولة جماعة الحوثيين مجددا استهداف مكة المكرمة بصاروخين باليستيين.

وشدد أبو الغيط على أن "مثل هذه الأعمال الإرهابية تمثل تهديدا خطيرا، ليس فقط لأمن واستقرار المملكة العربية السعودية وإنما أيضا للأمن الإقليمي ككل، إضافة لكونها تمثل انتهاكا لحرمة الأماكن المقدسة وشهر رمضان الفضيل".

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، السفير محمود عفيفي، إن أبو الغيط أكد في هذا الإطار "التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة كل ما من شأنه تهديد أمنها الوطني وزعزعة استقرارها، ومساندة الإجراءات التي تتخذها السلطات السعودية لمواجهة هذا التهديد، مع تأكيده أيضا على رفض أية محاولة لتوسيع دائرة النزاع المسلح الذي عانى منه اليمن على مدار السنوات الأخيرة".

وجاء ذلك ردا على إعلان التحالف العربي بقيادة السعودية، أن الدفاعات الجوية السعودية رصدت "أهدافا جوية تحلق على مناطق محظورة بمحافظتي جدة والطائف، وتم التعامل معها وفق ما يقتضيه الموقف".

من جانبها نفت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، أمس الاثنين، إطلاقها صاروخا باليستيا باتجاه مكة المكرمة.

المصدر: RT