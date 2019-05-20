"حماس" تدعو لمقاطعة مؤتمر البحرين

دعا قيادي في حركة "حماس" الفلسطينية لمقاطعة اللقاء الاقتصادي الذي أعلنت واشنطن عقده في العاصمة البحرينية، الشهر المقبل، ضمن "خطة السلام" الأمريكية في الشرق الأوسط.

وعلق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، على الدعوة الأمريكية لعقد لقاء اقتصادي في العاصمة البحرينية (المنامة) الشهر المقبل.

وفي تغريدات عبر "تويتر" نشرها، اليوم الاثنين، قال بدران، إن "الدعوة الأمريكية لعقد اللقاء في البحرين هي خطوة أمريكية بالتنسيق الكامل مع الاحتلال ضمن محاولاتهما لتصفية القضية الفلسطينية".

الدعوة الامريكية لعقد لقاء اقتصادي في البحرين هي خطوة أمريكية بالتنسيق الكامل مع الاحتلال ضمن محاولاتهم لتصفية القضية الفلسطينية.

شعبنا موحد في رفضه لما يسمى بصفقة القرن . فهي تصب في مصلحة الاحتلال فقط.

#مؤتمر_المنامة — حسام بدران (@badran_husam) ٢٠ مايو ٢٠١٩

وأضاف بدران قائلا: "شعبنا موحد في رفضه لما يسمى بصفقة القرن، فهي تصب في مصلحة الاحتلال فقط، ونحن شعب يعيش تحت الاحتلال وقضيتنا هي تحرر وطني وتقرير مصير".

وتابع القيادي أن "محاولات تجميل صورة الاحتلال عبر حلول اقتصادية لن تمر، فنحن أوفياء لدماء الشهداء وعذابات الأسرى، وندعو كل الأطراف العربية والدولية إلى مقاطعة هذا اللقاء وأشباهه".

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واستطرد بدران: "لن تستطيع قوة في الدنيا أن تفرض على شعبنا التخلي عن حقوقه أو التنازل عن ثوابته، وهذه فرصة للتأكيد على دعوتنا لكل الفصائل والقوى والنخب والمكونات المختلفة لشعبنا الفلسطيني للاتفاق على استراتيجية موحدة، للوقوف أمام التحديات وفي مقدمتها صفقة القرن".

وأمس الأحد، كشف البيت الأبيض، ضمن استعراضه لأول إجراء سيتخذه قريبا في إطار تطبيق خطة السلام في الشرق الأوسط، معلنا، في بيان مشترك مع البحرين، أن العاصمة البحرينية المنامة ستستضيف، في 25 و26 يونيو المقبل، مؤتمرا للتشجيع على الاستثمار في المناطق الفلسطينية كخطوة أولى لخطة السلام الخاصة بتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وسبق أن أعلنت السلطة الفلسطينية رفضها القاطع لخطة عقد المؤتمر في المنامة، واصفة إياها بالخطوة "العقيمة".

وفي تصريح صحفي، اليوم الاثنين، أوضح نائب رئيس الوزراء، وزير الإعلام في الحكومة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن "أي خطة اقتصادية بلا آفاق سياسية لن تفضي إلى شيء". وأضاف أن الفلسطينيين لن يقبلوا بأي اقتراحات دون قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

المصدر: RT