مصر "تستدعي" الملك "توت عنخ آمون"!

تستعد مصر لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية، في الفترة من 21 يونيو المقبل حتى 19 يوليو بمشاركة 24 منتخبا، وركزت مصر على عرض تاريخها من خلال تميمة البطولة.

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وتحمل تميمة البطولة اسم "توت" نسبة إلى الفرعون الشاب توت عنخ آمون، والذي يعكس حضارة مصر القديمة وارتباطها بالعمق الإفريقي.

واتخذت التميمة هيئة الملك المصري توت عنخ آمون، وارتدت زيا فرعونيا مع قميص أحمر عليه خريطة القارة السمراء، ويرمز القناع الذهبي والاسم الخاص بالتميمة إلى الحضارة المصرية الفرعونية التي أبهرت العالم.

أما القميص الأحمر الذي ترتديه التميمة فيرمز إلى اللون الأساسي لقميص منتخب مصر صاحب الأرض والضيافة، كما أن لاختيار اسم "توت" للتميمة دلالة أيضا، إذ يحمل نفس اسم الملك المصري الفرعوني الشهير وهو الملك الشاب توت عنخ آمون صاحب واحدة من أعظم المقابر الفرعونية المكتشفة، فرغم الفترة القصيرة التي قضاها في الحكم والتي لم تشهد أحداثا كبيرة، إلا أن اسمه خلده التاريخ.

وفسر محمد فضل مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية أسباب اختيار شخصية "توت" تميمة للبطولة، قائلا: "توت طفل مصري يحب كرة القدم، رسمنا شخصيته من الهوية المصرية بحيث يشبهنا تماما، ويعبر عن جيل جديد ويمثله ليمنحنا الأمل في المستقبل، واخترنا أن يكون بطلا صاحب سن صغيرة ليمثل الأجيال الجديدة ومستقبلها، فأحد أهم أهداف اللجنة المنظمة هو رسم مستقبل جميل، وتقديم كوادر جديدة ومنح الملفات الهامة للشركات مصرية وتطوير بنية تحتية من ملاعب تفيدنا لسنوات طويلة".

وتنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية على ملعب استاد القاهرة الدولي يوم 21 يونيو المقبل بلقاء المنتخب المصري مع منتخب زيمبابوي، وستستمر حتى 19 يوليو.

المصدر: صدى البلد