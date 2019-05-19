السيسي يتسلم أول بطاقة مشجع لبطولة كأس إفريقيا 2019 (صور)

تسلم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أول بطاقة مشجع خاصة ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019، المقرر إقامتها في مصر انطلاقا من الشهر المقبل.

وقام السيسي بتفقد الاستعدادات والإجراءات التنظيمية الخاصة ببطولة كأس الأمم الإفريقية، واطلع على منظومة استخراج بطاقات المشجعين وحجز التذاكر، وذلك على غرار بطاقات المشجعين، التي استخدمت لأول مرة خلال كأس القارات 2017، في روسيا، ومن ثم في مونديال روسيا 2018.

RT

وأشار السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن السيسي تسلم أول بطاقة مشجع للبطولة القارية.

كما قدمت اللجنة المنظمة نموذجا للتميمة الرسمية لبطولة كأس القارة السمراء، للرئيس المصري، في ختام تقديم مراسم عرض التميمة.

RT

والتقط السيسي صورا تذكارية مع مجموعة الشباب القائمين على منظومة استخراج بطاقات المشجعين.

RT

RT

RT

RT

المصدر: RT