 
مباشر

متظاهرون يشعلون الإطارات أمام السراي الحكومي في بيروت احتجاجا على الموازنة

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lvg8

أشعل متظاهرون الإطارات أمام السراي الحكومي في ساحة رياض الصلح في بيروت، احتجاجا على مشروع الموازنة التقشفية لعام 2019.

ويعتصم مئات اللبنانيين، اليوم الاثنين في ساحة رياض الصلح، وسط بيروت، تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي ستناقش أرقاما نهائية لموازنة عام 2019. 

والتقى ممثلون عن المتظاهرين رئيس الحكومة سعد الحريري في السراي الحكومي.

وجاء الاعتصام أمام مبنى السراي الحكومي، تلبية لدعوة هيئة التنسيق النقابية، رابطة موظفي الإدارة العامة، المحاربين القدامى والأساتذة، "دفاعا عن الحقوق والمكتسبات"، تزامنا مع اجتماع الحكومة، التي من المرتقب أن تناقش أرقاما وتصورات نهائية للموازنة العامة.

وحاول أحد المتظاهرين، من العسكريين المتقاعدين إحراق نفسه، عبر سكب مادة البنزين على جسده وإشعالها، إلا أن المعتصمين تدخلوا ومنعوه.

وفرضت قوى الأمن طوقا أمنيا، واستدعت تعزيزات إلى محيط مقر الحكومة تحسبا لأي تطورات.

وفي وقت سابق، حاولت مجموعة من العسكريين المتقاعدين اقتحام السياج الشائك الأمني المحيط بالسراي، وتدافعت مع عناصر القوى الأمنية أمام المدخل الرئيس للسراي الحكومي.

متظاهرون يشعلون الإطارات أمام السراي الحكومي في بيروت احتجاجا على الموازنة
ليبيانون فايلز
المعتصمون يحرقون الإطارات أمام مبنى الحكومة

يتبع..

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ماذا تعرف عن حرب الطائرات الإيرانية- السعودية؟