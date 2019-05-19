توقيف مالك قناة "الأردن اليوم" محمد العجلوني والمذيعة رنا الحموز

أوقف مدعي عام عمان، الأحد، صاحب قناة "الأردن اليوم" محمد العجلوني، ومقدمة البرنامج الساخر (ع الرابع)، رنا الحموز على إثر شكوى تقدم بها اللواء حسين الحواتمة مدير عام قوات الدرك.

#عاجل: مدعي عام عمان يوقف محمد العجلوني مالك قناة #الأردن_اليوم ورنا الحموز مقدمة برنامج عالرابع أسبوع إثر شكوى تقدم بها اللواء حسين الحواتمة مدير عام قوات الدرك — قناة الأردن اليوم (@Alordonalyoom) 19 мая 2019 г.

وجاء إيقاف العجلوني والحموز بعد عرض فيديو انتقد تصريحات سابقة لحواتمة بثتها "قناة المملكة"، وقال من خلالها إن المتقاعد العسكري "المتظاهر" في المسيرات، إما يسعى لمكاسب شخصية أو أنه مدعوم من جهات خارجية.

#عاجل رفض تكفيل رئيس مجلس إدارة قناة #الأردن_اليوم محمد العجلوني ومقدمة برنامج عالرابع رنا الحموز بعد توقيفهم اسبوع اثر شكوى مقدمة من مدير عام الدرك — قناة الأردن اليوم (@Alordonalyoom) 19 мая 2019 г.

وتعد هذه المرة الثانية خلال أسبوع، التي يستدعي فيها مدعي عام العاصمة مالك فضائية "الأردن اليوم" محمد فخري العجلوني، والإعلامية رنا الحموز للمثول أمامه.

إلى ذلك، طالب "مركز حماية وحرية الصحفيين" بالإفراج عن العجلوني والحموز، رافضا عقوبة توقيف الإعلاميين على خلفية قضايا الصحافة والنشر.

وقال الرئيس التنفيذي لـ "مركز حماية وحرية الصحفيين" نضال منصور، إن "من حق الإعلام وواجبه ممارسة النقد لكافة أعمال المسؤولين، وهذا النقد جوهر عمل الصحافة ودورها الرقابي، وهو نقد منصب على أعمال المسؤول وليس موجها له شخصيا".

توقيف محمد العجلوني ورنا الحموز من قناه الاردن اليوم اسبوع على خلفيه قضيه مدير الدرك#الاردنpic.twitter.com/vC1MpTu9SE — Kinana Fakhoury (@KinanaFakhoury) 19 мая 2019 г.

وأكد منصور حق أي شخص في اللجوء للقضاء لإنصافه، إن كان يعتقد أن ما نُشر أو بُث فيه إساءة، وأن القضاء هو صاحب القول الفصل في النظر بالقضايا المعروضة عليه وبيان الموقف منها.

وشدد الرئيس التنفيذي لـ "مركز حماية وحرية الصحفيين" على أن اللجوء لتوقيف الإعلاميين عقوبة مسبقة مرفوضة، ولا يجوز توقيف الصحفيين في قضايا القدح والذم، ويجب الالتزام بمحددات التوقيف في القانون.

وأضاف منصور أن "حماية حرية التعبير والإعلام في الأردن، وتحسين صورته ووضعه في المؤشرات الدولية يتطلب مراجعة التشريعات والسياسات والممارسات لا المضي في اتجاهات معاكسة لذلك، وكل قضية تقام على إعلامي تؤثر على مساحات حرية العمل الإعلامي تسهم بتراجعنا".

تجدر الإشارة إلى أن الصحافيين سينفذون وقفة احتجاجية، في العاشرة من مساء يوم الأحد 19 مايو أمام نقابة الصحفيين، للمطالبة بالإفراج عن العجلوني والحموز.

المصدر: RT + وسائل إعلام أردنية