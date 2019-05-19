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الصور والفيديوهات الأولى من مكان استهداف حافلة سياحية قرب الأهرامات بمصر

أخبار العالم العربي

الصور والفيديوهات الأولى من مكان استهداف حافلة سياحية قرب الأهرامات بمصر
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قالت مصادر أمنية مصرية، اليوم الأحد، إن تفجيرا استهدف حافلة سياحية أمام المتحف الجديد بمحافظة الجيزة، قرب العاصمة القاهرة.

وأفادت مصادر طبية لـ "RT" بأن الحادث أسفر حتى الآن عن إصابة 15 شخصا، فيما أوضحت وكالة "رويترز" أن معظم الجرحى من الأجانب.

ونشر نشطاء ومغردون صورا ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وثقت إصابات بعض الركاب والأضرار التي لحقت بالحافلة.

الصور والفيديوهات الأولى من مكان استهداف حافلة سياحية قرب الأهرامات بمصر
الصور والفيديوهات الأولى من مكان استهداف حافلة سياحية قرب الأهرامات بمصر
الصور والفيديوهات الأولى من مكان استهداف حافلة سياحية قرب الأهرامات بمصر

الصور والفيديوهات الأولى من مكان استهداف حافلة سياحية قرب الأهرامات بمصر
الصور والفيديوهات الأولى من مكان استهداف حافلة سياحية قرب الأهرامات بمصر
الصور والفيديوهات الأولى من مكان استهداف حافلة سياحية قرب الأهرامات بمصر

الصور والفيديوهات الأولى من مكان استهداف حافلة سياحية قرب الأهرامات بمصر

المصدر: RT + وكالات

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