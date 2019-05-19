نفى عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية أن تكون بلاده هددت الناشط الفلسطيني إياد البغدادي الذي قال إن أجهزة الأمن النرويجية حذرته من تهديد السلطات السعودية له.

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وقال الجبير اليوم الأحد للصحفيين: "والله أنا ما عمري سمعت عن واحد اسمه إياد البغدادي.. البغدادي الوحيد اللي سمعت عنه هو أبو بكر البغدادي اللي بيدعي أنه زعيم تنظيم داعش في سوريا والعراق".

وأضاف: "قد يكون ادعاؤه (إياد) هدفه يبغي يحصل على إقامة دائمة في بلد ما، لكن بالنسبة لنا ما عندنا أي معلومة عنه".

واشتهر إياد البغدادي خلال الانتفاضات العربية في 2011، وانتقد في كتاباته ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وهو يعيش في عاصمة النرويج أوسلو منذ 2015.

وقال إنه في 25 أبريل نقلته أجهزة الأمن النرويجية إلى مكان آمن وأبلغته باحتمال وجود خطر سعودي عليه.

وتركز قدر كبير من نشاط إياد البغدادي خلال العامين الماضيين على الدفاع عن حقوق الإنسان في السعودية، ولا سيما بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر 2018.

المصد: رويترز