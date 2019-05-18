شكر الرئيس اللبناني، ميشال عون، أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على الرعاية التي يلقاها اللبنانيون في بلاده، معربا عن أمله بعودة السياح القطريين للبنان مع "إخوتهم من الخليج".

واستقبل عون، أمس الجمعة، في قصر بعبدا، ، حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الدولة القطري والموفد الشخصي لأمير قطر، حيث أشاد، حسب "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، "بالعلاقات اللبنانية - القطرية وبالدعم الذي قدمه أمير قطر للبنان، لا سيما مشاركته شخصيا في أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية" التي عقدت في يناير الماضي.

وشكر عون قطر "حكومة وشعبا على الرعاية التي يلقاها اللبنانيون في قطر والتسهيلات التي تقدم إليهم في الأعمال التي يقومون بها، والمساهمة التي يقدمونها في تطوير الاقتصاد القطري".

كما أعرب عون، حسب الوكالة، "عن أمله في أن تشهد الأشهر المقبلة عودة المواطنين القطريين إلى الربوع اللبنانية لقضاء عطلة الصيف مع إخوانهم أبناء دول الخليج"، مشيرا إلى أن "الحجوزات في الفنادق والمؤسسات السياحية تؤشر إلى موسم اصطياف واعد".

من جانبه، نقل الكواري إلى الرئيس اللبناني تحيات أمير قطر وتعازيه بوفاة البطريرك الكاردينال، مار نصر الله بطرس صفير.

وأشار إلى أن تمثيله أمس لأمير قطر في تشييع البطريرك الراحل في بكركي هو "للدلالة على متانة العلاقات اللبنانية القطرية التي تحرص دولة قطر على تطويرها وتنميتها في المجالات كافة".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام