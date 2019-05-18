شنت القوات التركية ضربة مكثفة على مدينة تل رفعت شمال سوريا، وقالت إن العملية جاءت ردا على هجوم لـ "وحدات حماية الشعب" الكردية، فيما تحدث ناشطون عن مقتل مدني وإصابة 6 نتيجة الغارة.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم السبت، أن قواتها بمنطقة عملية "درع الفرات" ردت على هجوم نفذته "وحدات حماية الشعب"، التي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا، انطلاقا من مدينة تل رفعت بريف حلب شمال سوريا.

وأوضحت الوزارة أن "الإرهابيين" الموجودين في تل رفعت أطلقوا النار على القوات التركية المنتشرة بمنطقة "درع الفرات"، مؤكدة أن الطيران الحربي التركي قصف مواقع المسلحين الأكراد ردا على هذا الهجوم.

من جانبه، أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" بمقتل مدني وإصابة 6 آخرين على الأقل بجراح متفاوتة جراء "القصف الصاروخي العنيف والمكثف من قبل القوات التركية، على مناطق انتشار القوات الكردية في تل رفعت".

وتأتي هذه الضربة بعد أن أفادت مصادر محلية بمقتل 5 عناصر من تنظيم "الجيش السوري الحر" المدعوم من قبل تركيا جراء هجوم نفذته "وحدات حماية الشعب" الكردية على مواقعه، في مدينة أعزاز الواقعة داخل منطقة عملية "درع الفرات".

وسبق أن تعهدت تركيا، التي تسيطر على أراض واسعة شمال سوريا جراء عمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون" المنفذة بالتعاون مع "الجيش السوري الحر"، بعزمها مواصلة أنشطتها العسكرية في المنطقة للقضاء على التهديدات "الإرهابية" لأمنها القومي، بما في ذلك عبر "تحرير" مدينة تل رفعت من "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي استأنف القتال معها في 4 مايو الحالي.

المصدر: الأناضول + المرصد السوري لحقوق الإنسان