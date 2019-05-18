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وصول أول دفعة من المعتمرين القطريين إلى السعودية

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وصول أول دفعة من المعتمرين القطريين إلى السعودية
RT
السعودية وقطر - أرشيف -
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أفادت صحيفة "عكاظ" السعودية نقلا عن قناة "العربية"، يوم السبت، بأن الدفعة الأولى من المعتمرين القطريين وصلت، يوم الجمعة، إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة.

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وقالت الصحيفة إن لجنة الحالات الإنسانية بالمملكة سهلت إجراءات وصول المعتمرين القطريين فور هبوطهم في مطار الملك عبد العزيز.

وأضافت أن حكومة المملكة رحبت بالأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة.

وبينت السلطات في المملكة أنه يمكن للقطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة حجز باقات خدمات العمرة بشكل مباشر عند وصولهم إلى مطار جدة، دون الحاجة إلى التسجيل الإلكتروني قبل وصولهم، وذلك عقب قيام السلطات القطرية بحجب الروابط الإلكترونية التي خصصتها وزارة الحج والعمرة لاستقبال طلباتهم، بحسبما نقلته الصحيفة.

وأكدت أن ذلك يأتي إنفاذا لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان باستثناء الأشقاء القطريين من التسجيل الإلكتروني الذي تم حجبه، وتمكينهم من القدوم إلى المملكة لأداء مناسك العمرة.

المصدر: صحيفة "عكاظ" السعودية

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